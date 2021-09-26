2021/09/26 | 14:44 - المصدر: عين العراق

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الأحد 26 سبتمبر 2021 | 02:37 مساءً

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كمبش: يجب توفير بيئة تعليمية دينية رصينة ذات خبرات واسعة وقادرة على تطوير المجتمع

عقد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اجتماعا بأساتذة أصول الدين في كلية الإمام الأعظم فرع ديالى.

وأكد كمبش خلال الاجتماع ضرورة توفير بيئة تعليمية دينية رصينة ، واعداد كوادر علمية ذات خبرات واسعة وقادرة على تطوير المجتمع ، عن طريق اعتماد نظام ومنهاج دراسي يحقق المستوى العلمي المنشود.

وأضاف : هناك الكثير من العطاءات وعلينا تقديم الأفضل كما علينا تجاوز التحديات.

هذا واستمع رئيس الديوان إلى مداخلات الأساتذة وملاحظاتهم حول آلية تطوير أساليب الدراسات وعملية استقطاب الطلبة.

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