توجيه من مديرية الأحوال المدنية يخص المواطنين

2021/09/26 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، بمراجعة المواطنين ممن لديه تأشير ( وفاة – زواج – بيان ولادة – طلاق ) بدون حجز مسبق الى دوائر البطاقة الوطنية.وأوضح بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك لتخفيف الجهد عن كاهل المواطن وتبسيط الإجراءات لهم”.

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