النفط تحدد حصة الاقليم في الموازنة العامة

2021/09/26 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، عن إجراءات الوزارة تجاه صادرات الاقليم الشهرية، فيما حدد حصة الاقليم في الموازنة العامة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، أن “الحكومة العراقية تجري شهرياً حسم ما قيمته 250 ألف برميل من النفط المصدر من إقليم كردستان بسعر سومو، حيث ترسل الوثائق من شركة سومو إلى […]

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