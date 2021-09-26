ربما يعيشون فوق

2021/09/26 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حدث غريب يعيش سكان حي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية حالة من الرعب اليومي بسبب صوت مخيف واهتزازات غريبة تؤرق ليل سكانه، الأمر الذي يثير العديد من التكهنات الكارثية حول أسباب ذلك.

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