القبض على احد الارهابيين في نينوى

2021/09/26 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين في محافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت على اثرها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٩٢ بالقاء القبض على احد الارهابيين في قرية الابغلة بناحية الحميدات ايسر الموصل".

واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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