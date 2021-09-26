الزراعة تقرر توريد البيض والدجاج من اقليم كوردستان للمحافظات

2021/09/26 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، أنها قررت توريد بيض المائدة والدجاج الحي من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بأنه لم يكن هناك اي قرار بفتح الاستيراد الخارجي لان استيراد البيض او الدجاج المجمد ممنوع، وهدفه تشجيع المنتج المحلي.

وأوضح بأنه هناك قرارات بتوريد البيض والدجاج من اقليم كوردستان، ومن المنتج المحلي لديهم الى باقي المحافظات وقد شرعت بالفعل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية باعطاء التصاريح الخاصة لمنتجي البيض للمسجلين رسمياَ في الاقليم لتوريد بيض المائدة،

اما فيما يخص قال المسؤول “مقطعات الدواجن فيمكن لاصحاب المعامل الخاصة بالصناعات الغذائية والمسجلة رسميا في التنمية الصناعية ان تتقدم للحصول على موافقات لاستيراد المقطعات”.

وأشار عبد الحسين الى ان "هذه القرارات تزامنت خلال السنة 2020 مع تغيير صرف سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع الاسعار نسبياَ للمواد الغذائية عموماَ فقد انعكس ذلك على الاعلاف وكل المواد الداخلة في الانتاج للدواجن “.

وأكد ان هناك ارتفاعا عالميا مسجلا بأسعار الاعلاف والمنتجات الغذائية اي ان الارتفاع بالاسعار ليس بسبب شحة توفر المادة في السوق ولكن بسبب الارتفاع في كلف الانتاج وكذلك الارتفاع العالمي ويمكن مراجعة اسعار المواد عالمياَ في الدول التي لاتدعم مباشرة الإنتاج.

وشدد على أنه ماتزال وزارة الزراعة حريصة على موازنة الطلب والعرض للمواد الغذائية الزراعية للحفاظ على مكتسبات الانتاج الوطني كبنى تحتية ومنع الاغراق السلعي وحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار الى حدود اعلى من كلف الانتاج المحلي الحقيقي.

ولفت الى انه هناك تنسيق عالي المستوى بين وزارة الزراعة والمجلس الوزاري للاقتصاد في هذا الشان، وان الانتاج المحلي تصاعد تدريجياَ ليشغل ايدي عاملة وكذلك ليكون احد مقومات الامن الغذائي المحلي بدون الاعتماد على الاستيراد، وقد اتضحت اهمية ذلك خلال جائحة كورونا عندما انقطعت الامدادات الدولية واغلقت الحدود واعتمدت كل دولة على انتاجها المحلي في توفير الغذاء.

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