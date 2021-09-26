2021/09/26 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في نينوى وتضبط اسلحة جنوبي سامراء.

وذكرت الخلية في بيان انه “بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادةعمليات نينوى وشعبة مصادر المديرية وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في الفوج الاول لواء المشاة ٩٢ ولواء مغاوير قيادة عملياتسامراء اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين بناحية الحميدات ايسر نينوى“.

واضافت “كما تم ضبط اسلحة متنوعة في قرية سفيط على ضفاف نهر دجلة اطراف منطقة يثرب جنوبي سامراء احتوت على رشاشةديمتروف ورشاشة دى فورتي و٨ صواريخ قاذفة و٥ حشوات صواريخ بالاضافة صاروخ عيار ١٠٦ مضاد للدروع“.

واشارت الى انه “جرى بعدها تسليم الارهابي الى جهة الطلب.



في حين تكفلت مفارز هندسة عمليات سامراء برفع المواد والتعامل معهاوفق السياقات المعمول بها“.

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