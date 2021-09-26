لِم العجلة؟ في التأنّي السلامة - امال قرامي

2021/09/26 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي تحليل اخباري: لِـم العجلة؟ في التأنّي السلامةتتباين مواقف التونسيين من طريقة إدارة الرئيس قيس سعيّد للمرحلة وشكل ظهوره، على مستوى اختيار أماكن الزيارات وزمنها وحركات الجسد ومضمون الخطاب والفئة المنتقية لأن تكون في وضع المتقبّل والمصغي الجيّد إلى من صمّم على أن يكون في صورة المعلّم/المؤدّب/المقرّع والناهي والآمروالمتشنّج والمنفعل كلّما تواتر الحديث عن الآخر /العدوّ، وهم كُثر: خصوم سياسيون ورجا ......





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