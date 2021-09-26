الخناجر في الخصور مبحرةُ - زاهر بولس

2021/09/26 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس هذي الخناجر في الخصور مبحرةُظننتها ريشة كاتب فنّان ومحبرةُايها القاضي اسعف بشرائعك مضناك، فشرع الهوى مجزرةُجاوزتَ الريح وشِيب مفارقكَ ولم تدر طريق العشق موعرةُإلا في العشق التكرار مدرسةكأنما التجارب تمحوها العبرُ ......





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