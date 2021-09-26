اية الله المدرسي يحذر اقليم كردستان من ان يتحول الى موطن آمن للجواسيس

2021/09/26 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد آية الله العظمى السيد محمد تقي

المدرسي، على أن الشعب العراقي الذي

يحيي ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه

السلام، الذي يمثّل رمز المظلومية، لن

يرضى أن يكون جزءً من مؤامرة الظالمين،

ولن يطبّع مع دول

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