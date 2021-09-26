2021/09/26 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جهـزت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، المذاخر والصيدليات الأهلية والمكاتب العلمية بمُستحضر الكرستوسام ( CRESTOSAM 10mg ) الجديد والذي يُستخدم لتنظيم نسبة الدهون في الـدم.وأكـدَ مُدير عام الشركة خالـد محـي علـوان في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “حرص الشركة على توفير أفضل …

ظهرت المقالة أدوية سامراء تعلن تسويق علاجها لنسبة الدهون إلى المذاخر والصيدليات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تعلن تسويق علاجها لنسبة الدهون إلى المذاخر والصيدليات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تعلن تسويق علاجها لنسبة الدهون إلى المذاخر والصيدليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).