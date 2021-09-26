النزاهة تكشف عن تلاعبٍ واختلاساتٍ في موقعين مروريين

2021/09/26 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوصت هيئة النزاهة، بقيام مُديريَّة المُرور العامَّة بتأليف لجانٍ دوريَّةٍ من ضُبَّاط الحسابات والتدقيق والقانونيَّة تقوم بالانتقال بشكلٍ مُستمرٍّ إلى المواقع المُروريَّة في بغداد والمُحافظات كافَّة؛ بغية التدقيق والمُتابعة على وصولات المُحاسبة والغرامات والصكوك، ورفع مُوقفٍ شهريٍّ بذلك إلى الجهات المعنيَّة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة الوقاية …

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