الزراعة تطرح خططا جديدة لدعم البيض في الاسواق المحلية

2021/09/26 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن خططها الجديدة لدعم السوق المحلية بمادة بيض المائدة، تلبية لحاجة المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار.وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين في بيان، إنه “لم يكن هناك اي قرار بفتح الاستيراد الخارجي لان استيراد البيض او الدجاج المجمد ممنوع، وهدفه تشجيع المنتج المحلي”.وأضاف أن “هناك قرارات […]

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