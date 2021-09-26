2021/09/26 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن المدير التنفيذي للجنة الأربعين المركزية في إيران، اميد كوثري بان اكثر من 52 الف زائر أيراني توجهوا الى العراق لغاية الان للمشاركة في مسيرة أربعينية الامام الحسين (ع).واشار كوثري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 52 ألف زائر إيراني يصلون العراق حتى الآن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (52 ألف زائر إيراني يصلون العراق حتى الآن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (52 ألف زائر إيراني يصلون العراق حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).