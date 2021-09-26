بينهم مثال الالوسي.. صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر

2021/09/26 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد،

مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر

"الدعوة إلى التطبيع".

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى

وب

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