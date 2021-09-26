الكشف عن نوع من الخضار يساعد في تقليل الالتهاب والحماية من السرطان

2021/09/26 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أخصائية التغذية كريستين ميكستاس

أن "الملفوف محمل بمضادات الأكسدة،

ويساعد في تخفيف التورم بالأنسجة،

وبالتالي تقليل الالتهاب والحماية من

الأمراض الالتهابية، مثل السرطان".

وتحققت كريستين ميكستاس من

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