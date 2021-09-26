السيد الحائري مديناً إقامة مؤتمر التطبيع: ندعو إلى الوقوف بوجه المؤامرة وإفشالها

2021/09/26 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا المرجع الديني السيد كاظم الحائري، اليوم الاحد، الشعب العراقي إلى الوقوف بوجه مؤامرة التطبيع وإفشالها، فيما أشار إلى أن المؤتمر يهدف لإضفاء الشرعية للكيان الغاصب.وقال السيد الحائري في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “ونحن نعيش ذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وتوجه الملايين من الأحرار نحو […]

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