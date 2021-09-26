2021/09/26 | 15:47 - المصدر: عين العراق

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الأحد 26 سبتمبر 2021 | 03:44 مساءً

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هيئة الحج والعمرة تسهم بتخفيف الزخم البشري خلال زيارة الاربعين

كثفت الهيئة العليا للحج والعمرة جهودها لتفويج زائري أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).



وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، ان" كوادر الهيئة والعجلات المخصصة تواصل جهودها نهارا وليلا للمساهمة بتفويج قاصدي ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) وإنجاح خطة الزيارة الأربعينية".



واضافت ان" الهيئة وباعتبارها احدى الجهات الساندة هذا العام ، استطاعت عبر حافلاتها لليوم الثاني على التوالي ، نقل اكبر عدد ممكن من الزائرين ، سواء من منطقة القطع ولغاية اقرب نقطة من منطقة الحرمين، وكذلك العكس لعودة الزائرين بعد اتمام زيارتهم وايصالهم الى منطقة العجلات الأهلية".



واشارت الى ان" عجلات الهيئة اسهمت بشكل حقيقي في تخفيف الزخم البشري الواقع في المناطق التي يصعب وصول العجلات اليها

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