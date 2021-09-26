مؤشر الشفاء يتفوق على إصابات ’الجائحة’ اليومية في محافظة النجف

2021/09/26 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2021)، أنه "تم تسجيل 36 حالة إصابة جديدة، مقابل 164 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".

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