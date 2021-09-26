تونس.. مظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات قيس سعيد

2021/09/26 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة تونس، الأحد، تظاهرات ووقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أنصار حركة النهضة وقوى سياسية أخرى، وذلك رفضا لما يصفونه بـ"انقلاب" رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

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