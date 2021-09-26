2021/09/26 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدمت عشائر الدليم اعتذارها الى الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية عن موقف وسام الحردان في مؤتمر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عقد في اربيل .وقال الشيخ سعد نايف الحردان في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



عشائر الدليم تعتذر للعراقيين والامتين العربية والاسلامية المركز الخبري الوطني.

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