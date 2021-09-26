2021/09/26 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأحد، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض "الدور الاول".

وأدناه رابط النتائج:-

https://drive.google.com/drive/folders/1LLGPL88f4t_W37ydPb6quZHUUmbHItFR?usp=sharing

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر نتائج "الدور الأول" لإمتحانات المدارس المهنية واعداديات التمريض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر نتائج "الدور الأول" لإمتحانات المدارس المهنية واعداديات التمريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).