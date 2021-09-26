2021/09/26 | 16:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة عبرية ..العاهل الأردني التقى وزير خارجية اسرائيل سراً في عمّان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة عبرية ..العاهل الأردني التقى وزير خارجية اسرائيل سراً في عمّان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).