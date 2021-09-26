بريطانيا تستقبل المسافرين الملقحين من الإمارات دون حجر صحي

2021/09/26 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة دولة الإمارات لدى لندن أن المملكة المتحدة ستبدأ باستقبال المسافرين القادمين من الإمارات الذين حصلوا على التطعيم باللقاحات المعتمدة لديها، من دون حجر صحي اعتباراً من الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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