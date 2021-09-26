وزير بريطاني يؤكد التزام بلاده بأمن الدول الصديقة في منطقة الخليج

2021/09/26 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي التزام بلاده المطلق بأمن دولة الكويت وجميع الدول الصديقة في منطقة الخليج العربي باعتبارها منطقة ذات بعد استراتيجي وحيوي بالنسبة لامن المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن كليفرلي قوله إن “الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ترغب في التأكيد على التزامها بالعمل مع شركائها الخليجيين من أجل ضمان امن واستقرار ورخاء المنطقة عامة”.

ورداً على سؤال بشأن الصراع في اليمن قال كليفرلي إن “قضية اليمن تثير قلق وحزن المملكة المتحدة ونحن نتباحث باستمرار مع جميع شركائنا الدوليين من أجل إنهاء هذا الصراع لأن إعادة الأمن لهذا البلد سيكون أهم عامل مساعد على وقف انتشار المجاعة والأمراض”.

وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لمحاولة إيجاد حل سلمي للصراع، داعياً الحوثيين إلى ضرورة التعاطي بجدية مع المفاوضات لوضع حد لهذا الصراع وتخليص الشعب اليمني من معاناته.

وعن الملف النووي الإيراني، قال كليفرلي: إن “وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قابلت الأسبوع الماضي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيرها الإيراني حسين امير عبداللهيان وأبلغته بوضوح بأننا مصممون على عدم حصول طهران على أسلحة نووية ،وأن من مصلحتها أن تكون دولة فاعلة في المنطقة ولكن سلمية”.

وأعرب عن “استعداد بريطانيا للعمل مع الإيرانيين لنظهر لهم أن ضمان مستقبلهم لا يتأتي من الحصول على الأسلحة النووية وسنتعامل معم إذا أظهروا التزامهم بالسلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

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