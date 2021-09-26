2021/09/26 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن قوات التحالف الدولي استطاعت القضاء على 3 عناصر من تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي داخل سوريا.

ونقل المرصد عن نشطائه أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت بعد منتصف ليلة السبت – الأحد عملية إنزال جوي في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث لاحقت مروحية ثلاثة عناصر من التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب كانوا مختبئين قرب من نقطة للكوماندوس في حي الشبكة ببلدة الشحيل.

وهناك جرى تبادل للنيران بين الطرفين ما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة.

وفي قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، نفذ التحالف عملية بنفس الفترة عملية إنزال جوي استهدفت منزل يتواجد به متهمين بالانتماء بداعش، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من المتواجدين داخل المنزل، وانسحاب قوات التحالف الدولي بعد اعتقالهم وحرق منزلهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يقتل 3 دواعش في إنزال جوي بسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يقتل 3 دواعش في إنزال جوي بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).