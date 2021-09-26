“تقدم” تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدرس المهنية واعداديات التمريض

2021/09/26 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور الاول) للعام الدراسي 2020 – 2021 .فيما يلي رابط النتائج:-

https://drive.google.com/drive/folders/1LLGPL88f4t_W37ydPb6quZHUUmbHItFR?usp=sharing

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