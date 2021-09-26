2021/09/26 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتفلت الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأحد، بأعياد ميلاد ابنتيها، الأميرتان إيمان وسلمى، بطريقة مختلفة.وشاركت الملكة رانيا متابعيها فيديو يتضمن لقطات خاصة للأميرتين إيمان وسلمى في مراحل مختلفة من طفولتهما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملكة رانيا تستعين بمطربة لبنانية في مناسبة خاصة المركز الخبري الوطني.

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