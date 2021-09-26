العراق يسجل 38 وفاة و2139 إصابة جديدة بكورونا

2021/09/26 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 3658 حالة للشفاء و38 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 34245 شخصاً للقاح كورونا خلال 24 ساعة.

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