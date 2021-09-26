نتائج إمتحانات المدارس المهنية وإعداديات التمريض

2021/09/26 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض “الدور الاول” للعام الدراسي 2020 – 2021.للاطلاع على النتائج..اضغط هنا

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