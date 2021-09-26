العراق..اصابات كورونا تعاود الارتفاع

2021/09/26 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عاودت الاصابات بفيروس كورونا، اليوم الاحد، الارتفاع في العراق بحسب الموقف الوبائي اليومي.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها سجلت “2139 إصابة جديدة، و 38 حالة وفاة […]

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