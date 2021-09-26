توجيه هام من مديرية الأحوال المدنية الى المواطنين بشأن البطاقة الموحدة

2021/09/26 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير عام الأحوال المدنية

والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي

الكعبي، اليوم الاحد، بمراجعة

المواطنين ممن لديه تأشير (وفاة - زواج -

بيان ولادة - طلاق) بدون حجز مسبق الى

دوائر البطاقة الوطنية.

وقالت

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