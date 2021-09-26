النجف.. توزيع

2021/09/26 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الاحد، القبض على احد العناصر اثناء

قيامه بتوزيع منشورات ذات افكار متطرفة

واثنين آخرين بتهمة السرقة في النجف

الاشرف .

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من لواء

المهمات

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