2021/09/26 | 16:18 - المصدر: عين العراق

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الأحد 26 سبتمبر 2021 | 04:16 مساءً | عدد القراءات : 2

العراق يسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل ارتفاعا بعدد الاصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة اليوم 2139 اصابة مقارنة بـ1312 اصابة يوم امس، فيما ارتفعت عدد الوفيات من 33 يوم امس الى 38 اليوم.

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