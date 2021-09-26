تقارير كاذبة… حتى «آخر نفس»: رد - ياسين الحاج صالح

2021/09/26 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح بعد أن كنتُ مُبرِّرَاً لـ«الإرهاب التكفيري» في تقرير سابق له، يُظهِر ثائر ديب في تقرير أحدث أني «حليف» لذلك الإرهاب في الواقع، بل و«شريك دم» (المُحَلَّل في إهاب المُحَلِّل: توضيحات في شأن مقالة «حين الحال يُكذِّب المقال» | الجمهورية.ن (aljumhuriya.net).



سأرد على هذه النقطة وغيرها هنا، وسأعتني بصورة خاصة بإيراد الوقائع والمعطيات ذات الصلة، وبالقدر الممكن من «الرواق» في هذا الشأن غير الرائق.



ومثلما ......





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