وثيقة: نص شكوى محافظ الأنبار ضد وسام حردان

2021/09/26 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اظهرت وثيقة موجهة من محافظة الأنبار علي فرحان الدليمي إلى محكمة تحقيق الرمادي، نص شكوى الدليمي ضد وسام عبد إبراهيم حردان، على خلفية المؤتمر الذي عقد في أربيل وتضمن دعوات للتطبيع مع إسرائيل.

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وحصل "ناس" على نسخة من الوثيقة، (26 أيلول 2021)، التي جاء فيها، "بتاریخ 24 أيلول 2021، أذاع المشکومنه (وسام عبد إبراهيم حردان العيثاوي) بیاناً، يتضمن ما يثير تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة في العراق عامة والأنبار خاصة باعتبار ان ما روج له في الدعوة الى إقامة علاقات سياسية مع الكيان الصهيوني يعاقب عليه القانون بموجب المادة (۲۰۱) من قانون العقوبات العراقي، وأن البيان الذي اذاعه المشكو منه على شكل كلمة يخالف المادة (۲۱۰) من قانون العقوبات، لذا اطلب الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مع جزيل الشكر والتقدير".

اصدرت محكمة استئناف الأنبار، في وقت سابق، مذكرات قبض بحق وسام الحردان وشخصيات أخرى كانت مشاركة في المؤتمر الذي عقد في أربيل وتضمن دعوات للتطبيع مع إسرائيل.





وعَلِمَ "ناس" من مراسله في محافظة الأنبار بأن القرار القضائي جاء بناءً على شكوى تقدم المحافظ

وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (26 أيلول 2021)، فقد اصدرت محكمة استئناف الانبار الاتحادية امر قبض بحق المتهمين "وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي، علي وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي، ريسان ذعار علاوي الحلبوسي، عبد الله عطا الله أحمد صالح الجغيفي، وسحر كريم الطائي".

وأصدر القضاء العراقي، في وقت سابق، مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع، الذي عقد في أربيل مؤخراً.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 أيلول 2021)، انه "بناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (اسرائيل)".

كما تم اصدار مذكرة قبض بحق "المدعو (مثال الالوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة" وفق نص البيان.

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