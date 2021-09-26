كورونا في سوريا. مستشفيات دمشق واللاذقية تبلغ قدرتها الاستيعابية 

2021/09/26 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الصحة السورية، الأحد، إن المستشفيات في دمشق واللاذقية بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية من جراء تزايد الإصابات التي تستدعي تلقي الرعاية في المستشفى.

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