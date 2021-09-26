تظاهرات احتجاجية في العاصمة التونسية ضد الرئيس سعيد

2021/09/26 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شهدت العاصمة التونسيـة تظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد ، ردد فيها المتظاهرون شعارات تطالب بعزل الرئيس قيس سعيد وعودة البرلمان .ورفع عدد من المتظاهرين الدستور التونسي ، في اشارة رمزية للتمسك به ، وهم يرددون شعار "دستور حرية كرامة وطنية"، فيما رفع اخرون لافتات احتجاجية ضد فرنسا تتهمها بدعم الرئيس سعيد./انتهى5

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