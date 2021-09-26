الاعرجي يؤكد موقف العراق الداعم لخيارات الشعب الليبي

2021/09/26 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، موقف العراق الداعم لخيارات الشعب الليبي .وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاعرجي التقى بمكتبه اليوم، القائم بالاعمال الليبي المؤقت في بغداد الصيد علي الصيد، وجرى خلال اللقاء، استعراض الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة، وبحث تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين".واكد الاعرجي، موقف العراق الداعم لخيارات الشعب الليبي وتجاوز الصعوبات .وبحث الجانبان التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، وتبادل المعلومات الاستخبارية عن الارهابيين، الى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى7

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