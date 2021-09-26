رونالدو يخطط لمحطته الأخيرة ويحدد خطوته المقبلة

2021/09/26 | 16:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لاعتزال لعب كرة القدم داخل أسوار “أولد ترافورد”.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قال مصدر من مانشستر يونايتد إن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع “الشياطن الحمر” لأكثر من عامين.ويمتد عقد رونالدو البالغ 36 عاما مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.وأوضحت الصحيفة إنه بعد ذلك، يرغب رونالدو بالبقاء في مانشستر يونايتد وذلك من خلال تولي منصب تدريبي مع اليونايتد، حيث يشعر أنه تطور أكثر بدرجة تجعله قادرا على اتخاذ تلك الخطوة.وأشار إلى أننا قد نراه مستقبلا يدرب نجله البالغ 11 عاما ويطوره […]

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