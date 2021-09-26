النقل تبحث مع محافظة كربلاء تنسيق الجهود في تفويج زائري الاربعينية

2021/09/26 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت وزارة النقل، اليوم الاحد، مع محافظة كربلاء تنسيق الجهود لخدمة الزوار، فيما اكدت ان اسطولها سيبقى مستنفرا لجهوده حتى بعد ايام الزيارة لغرض نقل جميع الوفود داخل مدينة كربلاء والى الحدود […]

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