2021/09/26 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 50 شخصًا آخرين، بعد أن خرج قطار أمتراك الذي كان متجهًا غربًا من شيكاغو إلى سياتل / بورتلاند عن مسار سكته الحديدية بالقرب من جوبلين، في ولاية مونتانا الأمريكية، حسبما أفاد مكتب شرطة مقاطعة ليبرتي لشبكةCNN .وكان على متنها ما يقرب من 141 راكبًا و16 من أفراد الطاقم، وفقا لبيان أمتراك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة العشرات بعد خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة العشرات بعد خروج قطار عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).