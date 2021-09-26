2021/09/26 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن تسجيل 2139 اصابة بـ وباء كورونا و 3658 حالة شفاء اضافة الى وفاة 38 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 31 دقيقة

“تقدم” تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدرس المهنية واعداديات التمريض

منذ 3 ساعات

محافظ البصرة: دخول الإيرانيين عبر منفذ الشلامجة مؤقت

منذ 20 ساعة

الثقافة تحيل موظفة للتحقيق بسبب مشاركتها في مؤتمر التطبيع

منذ 23 ساعة

حقيقة كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة ودخول زائرين

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 1312 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

الصحة تؤكد عدم شمول الأطفال بلقاح كورونا

منذ يومين

البريد العراقي يصدر طوابع بريدية لشخصيات عراقية في ذكرى رحيلهم

منذ يومين

الصحة تسجل 2964 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

الكهرباء: نعمل على إكمال مئات المحطات التوليدية والتحويلية

منذ 3 أيام

ضبط مواد مخالفة في ام قصر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2139 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2139 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).