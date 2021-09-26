لاول مرة.. غالبية المقاعد النيابية تستحوذ عليها النساء في هذه الدولة

2021/09/26 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تشغل فيها النساء غالبية المقاعد في البرلمان، وذلك بعد حصولهن على 33 مقعدا من أصل 63 مقعدا (52%) خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.ووفقا لنتائح الانتخابات التي […]

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غالبية المقاعد النيابية تستحوذ عليها النساء في هذه الدولة المركز الخبري الوطني.

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