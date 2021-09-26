شكوى محافظ الأنبار ضد وسام حردان (وثيقة)

2021/09/26 | 16:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذاع المشكو منه (وسام عبد إبراهيم حردان العيثاوي) بیاناً، يتضمن ما يثير تكدير الأمن العام.

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