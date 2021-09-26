2021/09/26 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، العراقيين الى الاسراع في استحصال بطاقة الناخب.وكتب تدوينه على تويتر اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، “شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يدعو العراقيين لاستحصال بطاقة الناخب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو العراقيين لاستحصال بطاقة الناخب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو العراقيين لاستحصال بطاقة الناخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).