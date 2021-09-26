الكاظمي يعلق بشأن الانتخابات: أصواتكم أمانة لا تهدروها

2021/09/26 | 16:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى الإسراع لاستحصال بطاقة الناخب.وقال الكاظمي في تدوينة، “شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، ‏دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم”.وأضاف، “أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات، أصواتكم مستقبل العراق”.

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