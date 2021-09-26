المرشح ياسر جبير لـ”النور”: يجب تفعيل المعامل والمصانع التي توفر العمل لشبابنا

2021/09/26 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد المرشح عن الدائرة الثانية في محافظة الأنبار ياسر جبير محمد، على ضرورة تفعيل المعامل والمصانع التي توفر فرص عمل لشبابنا، فيما أشار الى ان مشروعه النهضوي يتضمن المتابعة الصارمة لتنفيذ المشاريع بما يضمن الجودة وسرعة الإنجاز.وقال “ياسر جبير” المرشح عن الدائرة الثانية تسلسل (20) في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “التغيير …

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