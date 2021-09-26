2021/09/26 | 16:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FRCqQU2q6xg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون يؤشرون غياب البرامج الانتخابية للمرشحين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون يؤشرون غياب البرامج الانتخابية للمرشحين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).