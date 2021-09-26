نجم الجبوري يحدد طريقة إعمار مطار الموصل: لا صبر لنا على تأجيله

2021/09/26 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب محافظ نينوى نجم الجبوري، الأحد، الحكومة الاتحادية، بالوقوف إلى جانب المحافظة، لإعادة إعمار مطار الموصل.

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وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، (26 أيلول 2021)، "لا صبر لدى أهالي المحافظة على تأجيل إعادة إعمار مطار الموصل، ونطالب الحكومة المركزية بالوقف معنا لإعادة إعماره من المبالغ المجمدة وقسم من التخصيصات الاستثمارية".

واضاف، "سنقدم خطة في الأسبوع المقبل للحكومة المركزية للموافقة على هذه المطالب".

وأعلنت محافظة نينوى، في وقت سابق، إطلاق أرصدتها المجمدة من قبل وزارة المالية البالغة 400 مليار دينار، فيما كشفت عن أنها ستبدأ مشاريع كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة لقرار تجميد ارصدتها.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (21 أيلول 2021)، إن "الحكومة المحلية في محافظة نينوى تسلمت رسميا 400 مليار دينار والتي كانت قد جمدتها وزارة المالية بعد توديعها من قبل المحافظين السابقين".

وتابع، أن" المبالغ التي تسلمتها الحكومة المحلية ستصرف على مئات المشاريع التي مازالت متوقفة عن العمل وأبرزها المشاريع الصحية".





في سياق متصل، أفاد قائممقام الموصل زهير الاعرجي وفق الصحيفة، بأن "حكومة نينوى المحلية ستطلق المشاريع المتوقفة عن العمل في عموم مدينة الموصل ومشارفها مع استلام مبالغ المحافظة التي كانت مجمدة".

وأصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، في وقت سابق، توضيحاً حول خطواتها في عملية إعادة إعمار مطار موصل الدولي، مؤكدة أن الاعمال تسير بانسيابية عالية ووفق الإجراءات القانونية.

وذكرت السلطة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 ايلول 2021)، أنه "نود التوضيح للرأي العام بأن جميع خطواتها في عملية إعادة إعمار مطار الموصل الدولي تسير بانسيابية عالية ووفق الإجراءات القانونية والذي تستند إليه حسب تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 ،حيث تم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى للمخطط الرئيسي للمطار ومخطط ما قبل التصميم ووثائق العطاء والعمل جاري في المرحلة الرابعة".

وأكدت السلطة أن "عملية تأهيل مطار الموصل الدولي ستتم من قبل الشركات الفرنسية والتي ستكون عن طريق قوانين القرض الفرنسي مما يتطلب ما يلي:

1-عمل المخطط الرئيسي للمطار

2-تقيم الأسعار الخاصة بالقرض3- توقيع العقد والتنفيذ .

واشارت إلى أن "تلك الخطوات تاتي ضمن قوانين القرض الفرنسي ولا علاقة لسلطة الطيران المدني العراقي في أي عملية تأخير بالإجراءات الخاصة بمطار الموصل الدولي".

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